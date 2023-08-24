«Росводоканал Омск» рассказал о подготовке к отопительному сезону

«Росводоканал Омск» продолжает ремонтную кампанию. О предварительных итогах ремонтных работ на пресс-конференции в Омском городском пресс-центре доложил заместитель генерального директора по производству Сергей Голиченко.

К работе в зимний период готовятся водозаборные сооружения и очистные сооружения канализации, водопроводные и канализационные насосные станции, более трех тысяч пожарных гидрантов.

В текущем году специалисты омского водоканала обновили участки водопровода на 50 адресах во всех округах Омска, общей протяженностью около 3 километров и участки сетей канализации на 24 адресах, протяженностью 500 метров. Санировали тысячу метров напорного коллектора диаметром 1450 мм на очистных сооружениях канализации.

Сейчас ведутся работы по санации водовода диаметром 1200 мм и протяженностью 1000 метров на улице Мельничная в Старом Кировске. Водовод обеспечивает водой потребителей Кировского и Советского округов. Аварийный участок водовода, который будет обновлен в течение сентября, проходит в районе Немецкого поселка. Работы по санации исключат риск утечки на трубопроводе большого диаметра и, как следствие, подтопление жилых участков в Немецком поселке.

Другой крупный трубопровод, который будет отремонтирован до конца октября, – это водовод, проложенный по улице Богдана Хмельницкого от улицы Лизы Чайкиной до улицы Масленникова. Коммуникации подают воду потребителям Октябрьского и Центрального округов. А повреждения на данном участке с интенсивным движением автотранспорта приводили к подтоплению тепловых сетей, трамвайных путей и участка автомобильной дороги.

Также, специалисты обновляют сети канализации большого диаметра. Работы ведутся на самотечных коллекторах на улицах 6-я Станционная, 3-я Молодежная, Заозерная и Химиков.

- Как и другие поставщики коммунальных услуг, за короткое сибирское лето мы стремимся подготовить сети и сооружения в зиме, отремонтировать оборудование насосных станций, обследовать дюкеры и дюкерные переходы на предмет утечек, подготовить к зиме административные и производственные здания. Такие работы мы проводим ежегодно. Подходим к ним внимательно и основательно, понимая, что от качества проведенных ремонтов зависит надежность работы сооружений водоподготовки и водоочистки, сетевого водопроводного и канализационного хозяйства города, - рассказал заместитель генерального директора по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Чтобы горожане были надежно обеспечены услугами водоснабжения и водоотведения специалисты работают 365 дней в году и практически в любое время года и при любой погоде. О плановых работах на сетях водоснабжения потребителей предупреждают заранее, чтобы минимизировать неудобства, связанные с временным отсутствием холодной воды.