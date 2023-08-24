Виталий Хоценко поручил благоустроить омский лагерь «Орленок» к ближайшей зиме

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На благоустройство омского ДОЛ«Орленок» Калачинск получит 68,5 млн рулей. Такое решение приняло правительство Омской области.

В «дорожную карту» внесены изменения с учетом возведения новых модульных корпусов на 150 мест. Они должны быть смонтированы до конца года. Это позволит увеличить вместимость лагеря с 350 до 500 человек.

Здесь же планируют увеличить столовую, закупить мебель и оборудование.

Напомним, что Омская область попала в список регионов, которые получат дополнительное финансирование. На строительство новых корпусов в лагере «Орленок» из федеральной казны выделено 80 млн рублей.