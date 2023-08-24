В центре Омска построят водопровод с автоматическим полив газонов

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Водопровод с автоматическим полив газонов построят в центре Омска. Об этом сообщает горадминистрация.
Новый объект будет смонтирован вдоль улицы Интернациональной, где уложен новый газон.
- Водопровод позволит более эффективно следить за состоянием газонов и зеленых насаждений улицы. Полив с его помощью можно будет осуществлять практически без участия рабочих и в любое удобное время, - уточнили в мэрии.
Монтаж оборудования производит муниципальное УДХБ. Общая стоимость автоматической системы составила около 720 тысяч рублей. Работы планируют завершить до конца августа.
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