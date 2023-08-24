Отопительный сезон в Омске начнется не раньше 20 сентября

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Почти на 100% к отопительному сезону готов Омск. Об этом шла речь на пресс-конференции 24 августа.

По словам, замдиректора департамента городского хозяйства Александра Гаврилова, теплоисточники подготовлены на 83%, замена тепловых сетей произведена на 89%.

- Средний процент подготовки по социальной сфере – 94, по МКД – 75, - сообщил спикер.

Паспорт готовности Омск должен получить к 15 сентября. В теплоснабжающих компаниях уверяют, что все будет сделано в срок. Тем более, работы вышли на финишную прямую.

- Готовность теплоисточников составляет 93%, все источники находятся в стадии пусконаладочных работ, - рассказал руководитель МП г. Омска «Тепловая компания» Владимир Дмитриев. – Готовность центральных тепловых пунктов также составляет более 90%.

В АО «Омск РТС» свой уровень оценивают на 94%. «Росводоканал Омск» продолжает подготовку своих сетей к работе в зимний период.

- По состоянию на 24 августа выполнены работы по техническому обслуживанию оборудования, запорной арматуры и насосных станций на сооружениях водоподготовки. На очистных сооружениях канализации Омска завершены работы по техническому обслуживанию радиальных отстойников и насосных агрегатов, - отметил замгендиректора по производству Сергей Голиченко.

Напомним, что отопление в квартирах включат лишь тогда, когда среднесуточная уличная температура продержится на уровне +8 градусов в течение 5 дней. По долгосрочному прогнозу в этом году отопительный период в Омске начнется после 20 сентября.