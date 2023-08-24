Омский шар «Держава» пойдет под замену и станет каменным

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Пойдет под замену и станет каменным омский шар «Держава». Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

- Главный архитектор города Роман Владимирович Воробьев, скульптор Михаил Павлович Минин и архитектор Андрей Олегович Седачев предложили несколько вариантов исполнения памятника: в бронзе, искусственном мраморе и специальном высокопрочном бетоне, - уточнил градоначальник.

Во всех трех вариантах сохранится форма шара. Ее планируется дополнить бронзовыми барельефами и горельефами.

- Поставил задачу: просчитать стоимость работ с учетом благоустройства прилегающей территории по двум диаметрам площадки: внутреннему и наружному, - уточнил мэр.

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