Омич может сесть на 5 лет за незаконный вывод 13 млн рублей за границу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
За незаконный вывод 13 млн рублей за границу на 5 лет может сесть житель Омска. Об этом рассказали в пресс-службе Омской таможни.
Выводом средств занималась преступная группировка, которая зарегистрировала на подставное лицо фирму. Организация составила поддельные внешнеэкономические контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства, но сами товары так и не пришли.
Заведено уголовное дело о совершении валютных операций в составе группы лиц по предварительному сговору. Вторая «уголовка» касается директора фирмы.
- Установлена личность подставного директора фирмы, с использованием реквизитов которой были нелегально выведены денежные средства. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование юридического лица, - уточнили в ведомстве.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф до 1 млн рублей.
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