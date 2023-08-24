Омич может сесть на 5 лет за незаконный вывод 13 млн рублей за границу

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За незаконный вывод 13 млн рублей за границу на 5 лет может сесть житель Омска. Об этом рассказали в пресс-службе Омской таможни.

Выводом средств занималась преступная группировка, которая зарегистрировала на подставное лицо фирму. Организация составила поддельные внешнеэкономические контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства, но сами товары так и не пришли.

Заведено уголовное дело о совершении валютных операций в составе группы лиц по предварительному сговору. Вторая «уголовка» касается директора фирмы.

- Установлена личность подставного директора фирмы, с использованием реквизитов которой были нелегально выведены денежные средства. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование юридического лица, - уточнили в ведомстве.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф до 1 млн рублей.

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