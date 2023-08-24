Прокуратура требует отремонтировать детские площадки в Омске

Фото: телеграм-канал ОНФ

Отремонтировать детские площадки в Омске администрации округов требует областная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реакция последовала после публикации омского отделения ОНФ. Вслед за общественной проверкой по округам проехали прокуроры ЦАО и САО. Как оказалось, не следят за состоянием детских развлекательных комплексов не только чиновники, но и управляющие компании.

- Детские площадки во дворах домов 108,110,112 по улице Омской и Мира, 169 и 169 А находятся в неудовлетворительном состоянии. На игровых элементах имеются следы коррозии, покрасочное покрытие нуждается в обновлении, качели не закреплены и имеют люфт при раскачивании, некоторые из них непригодны для использования. На деревянных сидениях песочницы и качели имеются множественные сколы, выступающие наружу головки гвоздей и шурупов. Песок в песочнице требует замены, перемешан с камнями и землей, - привели примеры в ведомстве.

Отмечается, что указанные нарушения могут повлечь травмирование детей. Представление получили главы округов, а также ООО «УК «Лукьяновка». Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

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