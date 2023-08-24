Омич лишился «Нивы» за беспробудное пьянство за рулем

Фото: прокуратура Омской области

За беспробудное пьянство за рулем собственной «Нивы» лишился 62-летний омич. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Его обвинили в управлении автомобилем в пьяном виде. Омич в начале лета 2023 года рассекал по селу Артын Муромцевского района и на одной из улиц не справился с управлением и перевернулся.

- Ранее, в июле прошлого года за аналогичное правонарушение он был лишен права в течение 1 года 6 месяцев управлять транспортными средствами, - уточнили в надзорном органе.

Сейчас мужчина должен отработать 300 часов обязательных работ. Прав его лишили на 2 года, а вот машину конфисковали. Сейчас решается вопрос о передаче автомобиля в распоряжение Министерства обороны РФ.

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