Омич лишился «Нивы» за беспробудное пьянство за рулем

Фото: прокуратура Омской области
За беспробудное пьянство за рулем собственной «Нивы» лишился 62-летний омич. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
Его обвинили в управлении автомобилем в пьяном виде. Омич в начале лета 2023 года рассекал по селу Артын Муромцевского района и на одной из улиц не справился с управлением и перевернулся.
- Ранее, в июле прошлого года за аналогичное правонарушение он был лишен права в течение 1 года 6 месяцев управлять транспортными средствами, - уточнили в надзорном органе.
Сейчас мужчина должен отработать 300 часов обязательных работ. Прав его лишили на 2 года, а вот машину конфисковали. Сейчас решается вопрос о передаче автомобиля в распоряжение Министерства обороны РФ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru