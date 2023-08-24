Прокуратура обязала Омский район построить станцию очистки воды в Дружино

Фото: прокуратура Омской области

Построить станцию очистки воды в Дружино обязали администрацию Омского района. Об этом сообщает областная прокуратура.

Жители разъезда Петрушенко пожаловались в надзорный орган на то, что вода не соответствует требованиям по микробиологическим показателям и имеет характерный желтый цвет. По оценкам экспертов, в населенном пункте необходимо построить локальную станцию очистки воды, но администрация закрывает глаза на проблему.

- В целях защиты прав граждан прокурор внес преставление главе Омского муниципального района с требованием принять незамедлительные меры к устранению нарушений закона. Вопрос обеспечения населения качественной питьевой водой находится на контроле прокуратуры, - уточнили в профильном ведомстве.

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