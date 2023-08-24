Экс-директор Омской картографической фабрики погиб на СВО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На СВО погиб экс-директор Омской картографической фабрики Дмитрий Логвинов. Об этом сообщает телеграм-канал предприятия.

– С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга на 44-м году ушел из жизни наш коллега Логвинов Дмитрий Валерьевич, – гласит текст поста.

Отмечается, что Логвинов руководил предприятием с 2020 по 2021 год. Сам уроженец Московской области. Помимо Омска работал заместителем главы Дербента, советником гендиректора АО «Роскартография».

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