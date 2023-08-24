На Омском НПЗ готовят к пуску самый современный в стране нефтеперерабатывающий комплекс

Запуск объекта в эксплуатацию позволит увеличить эффективность производства топлива и заменит сразу шесть установок прошлого поколения. Инвестиции компании «Газпром нефть» в проект составили более 66 млрд рублей. Строительство включено в комплексный план федерального проекта «Чистый воздух».

При строительстве нового производственного комплекса применены современные природоохранные технологии. В частности, автоматизированная система мониторинга воздуха, благодаря которой осуществляется непрерывный контроль и передача в онлайн режиме экологических показателей в Росприроднадзор.

В реализации проекта участвовали ведущие отечественные производители оборудования, в том числе из омского региона. Его годовая производительность составит 8,4 млн тонн нефти и 1,2 млн тонн газового конденсата.

Напомним, весной этого года строительную площадку нового комплекса первичной переработки нефти посетил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Глава региона высоко оценил программу развития ОНПЗ и назвал ее ориентиром для нефтеперерабатывающей отрасли.

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