«Смертельно травмирована»: 33-летняя омичка погибла под колесами поезда

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Омске под колесами поезда погибла 33-летняя женщина. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне станций Омск - Московка в районе улицы Хабаровской.
По факту гибели транспортная полиция проводит проверку. Все собранные материалы будут направлены в Восточное МСУТ СК России для дальнейшей процессуальной проверки. проверки.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru