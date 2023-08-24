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НовостиПроисшествия24 августа 2023 5:27

«Смертельно травмирована»: 33-летняя омичка погибла под колесами поезда

В Омске 33-летняя женщина погибла под колесами поезда
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске под колесами поезда погибла 33-летняя женщина. Трагедия произошла на железнодорожном перегоне станций Омск - Московка в районе улицы Хабаровской.

По факту гибели транспортная полиция проводит проверку. Все собранные материалы будут направлены в Восточное МСУТ СК России для дальнейшей процессуальной проверки. проверки.

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