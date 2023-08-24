В Омске на берегу Иртыша нашли снаряд времен Гражданской войны

Фото: vk.com/omsk_live

В Омске на Набережной Тухачевского обнаружили боеприпас времен Гражданской войны. Информация о необычной находке вечером в среду появилась в паблике «Омск Live».

По словам очевидцев, на место обнаружения прибыли саперы, которые и обезвредили снаряд, всплывший из-за катастрофического обмеления Иртыша в этом году.

Омичи в комментариях под постом отметили, что Иртыш и дальше так продолжит мелеть, то скоро всплывет и потерянное золото Колчака.

Примечательно, что набережная, где обнаружили снаряд, носит имя Михаил Тухачевского, руководившего войсками «красных» во времена Гражданской войны. Впоследствие военачальника, награжденного за победу над Колчаком, репрессировала советская власть, за которую он так отчаянно боролся. Реабилитировали Тухачевского только в 1957 году. При этом Александр Колчак до сих пор не был реабилитирован.

Добавим, ранее «КП-Омск» писала подробнее об обмелении Иртыша, а также о том, что необходимо сделать для спасения реки.

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