Омская область получила 1 млрд рублей на бесплатное горячее питание в школах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская область получила от Правительства РФ около 1 миллиарда рублей на обеспечение бесплатным горячим питанием младшеклассников.

— В этом году на эти цели Омская область получила от Правительства России около 1 млрд рублей. Мера поддержки распространяется и на учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые будут получать питание два раза в день. На особом контроле у нас качество питания. Деткам должно быть вкусно, как дома, — сообщили в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Напомним, ранее председатель Правительства РФ поручил выделить Омской области 300 миллионов рублей на завершение строительства трассы под Омском.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru