В Омской области наблюдается острый дефицит врачей и токарей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики портала поиска вакансий hh.ru проанализировали соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля 2023 года и составили рейтинг самых дефицитных специалистов в Омской области.

Первое место в рейтинге заняли врачи и токари — на одну вакансию приходится всего 0,7 резюме. В число самых дефицитных специалистов июля в Омской области вошли дворники, повара и агенты по недвижимости (по 0,9 резюме на вакансию).

В топ-15 наиболее дефицитных специалистов по итогам июля вошли следующие: уборщики, слесари и геологи (по 1,2 резюме на вакансию), швеи (1,4), машинисты и маляры (по 1,5), а также разнорабочие, сварщики и автослесари.

Примечательно, что в 2023 году спрос на автослесарей вырос на 83% по сравнению с прошлым годом.

— Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 5,0-7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. И чем ниже значение индекса, тем серьезнее кадровый голод, — отметили в hh.ru.

Напомним, накануне стало известно, что в Омске создадут индустриальный парк, который займется производством пиролиза.

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