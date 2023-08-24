В Омске создадут индустриальный парк, где будут производить пиролиз

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске появится новый индустриальный парк. Разместится он либо в особой экономической зоне «Авангард», либо на территории около завода «Омский каучук» в промзоне, расположенной в Советском округе. Создание индустриального парка обсудили на встрече представители Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России, ГК «Титан» и правительства Омской области.

Планируется, что индустриальный парк будет специализироваться на производстве пиролиза. В парке будут не менее пяти резидентов.

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