Конечную маршрута № 410 перенесут после многочисленных обращений омичей

После многочисленных обращений жителей Левого берега маршрут № 410 продлят до конечной остановки «Улица И.Н. Багнюка». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

— Из схемы движения исключается проезд по улице Степанца и дублеру улицы Лукашевича. После остановки «Городская больница им. Кабанова» автобусы будут следовать далее по улицам Перелета, затем с правым поворотом по улицам Ватутина, Дианова, 2-я Солнечная, Багнюка, — рассказал градоначальник.

Сейчас на маршруте № 410 работают 15 автобусов малого класса. Плановый интервал движения в часы пик составляет 11 минут.

Напомним, ранее Сергей Шелест сообщил, что маршрут № 31Н вернется на центральные улицы — на Интернациональную, Гагарина, проспект Карла Маркса. Перевозчики, обслуживающие этот маршрут, выполнили главное для этого условия — согласились приобрести автобусы среднего класса.

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