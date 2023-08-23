Победила бюрократия: Инвестору, который благоустраивает омский парк, насчитали компенсацию за озеленение

На зеленой комиссии в администрации Омска произошел довольно курьезный случай. Сейчас НПО «Мир» проводит благоустройство сада имени полководца Александра Суворова на улице Успешной. При этом за вырубку деревьев с компании запросили 1,3 миллиона рублей. Почему-то тот факт, что будут высажены другие деревья, здесь оказался мало значимым.

– Я что-то не очень понимаю оплату компенсационной суммы 1,3 млн, и тут же мы на этом месте будем только в этом году на 2 млн деревьев садить и на следующий год еще порядка 2 млн. Это в текущих ценах. Соответственно, на следующий год цены вырастут, и сумма будет еще больше,– заявил один из представителей компании.

В будущем на территории сада компания планирует высадить 329 растений – 27 лиственниц, 23 голубые ели, 28 сосен, 10 сибирских пихт, 40 повислых бородавчатых берез, 51 мелолистную липу, 29 рябин, 41 калину, 37 виргинских черемух, 43 сибирские яблони и 53 куста венгерской сирени. Однако за снос зеленых насаждений организация должна заплатить в городской бюджет более 1,3 млн рублей.

В ближайшее время чиновники решили выехать на место и оценить стоимость деревьев, подлежащих сносу.

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