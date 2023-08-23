В Омске закончили ремонт 6 дорог по нацпроекту

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В текущем сезоне в Омске дорожники приводят в порядок 14 объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: обновляют асфальтобетонное покрытие, устанавливают бордюры, обустраивают съезды и парковки, пешеходные и технические переходы, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки. Общая цена контрактов превысила 670 млн рублей. 6 из них подходят к концу.

- По улицам Перелета, Шаронова, Бородина, Вавилова, Партизанская, Интернациональная отремонтированы в полном объеме. В высокой степени готовности — 98% и более — еще восемь объектов: дублер Волгоградской, улицы Серова, Будеркина, Петра Осьминина, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Романенко и Думская, — рассказали в мэрии Омска.

Недавно в связи с доведением до региона лимитов за перевыполнение планов ремонта дорожники также приступили к ремонту дорог из списка на 2024 год — по улицам Заозерной, Волочаевской, Театральной площади и Омской.

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