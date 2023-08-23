17 омских педагогов поощрят премией по 320 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН
17 омских учителей, которые одержали победу в большом всероссийском конкурсе победивших в конкурсе на присуждение премии за истинный профессионализм и высокие достижения в педагогической сфере, получат по 320 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.
- В честь Года педагога и наставника по поручению президента Владимира Путина количество премий увеличилось с 1000 до 1250. По традиции торжественно чествовать наших победителей будем накануне Дня учителя в октябре, - сообщил Хоценко.
Отметим, что 3,4 миллиона рублей пдает федерация, еще 2 миллиона - регион.
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