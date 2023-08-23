Омская зеленая комиссия разрешила вырубку 235 деревьев ради дороги

Макет микрорайона.

Омская «зеленая комиссия» 23 августа рассмотрела вопрос о сносе деревьев и поросли из-за строительства километровой дороги по улице Дергачева. Управление хозяйства и благоустройства Омска заключило контракт на строительство дороги к кварталу «Зеленая река», застройщиком которого выступает компания «Эталон» из Санкт-Петербурга.

В ходе заседания после обращения члены комиссии одобрили снос 235 деревьев, аварийных там практически нет. Также для строительства дороги вырубят 252 квадратных метра зеленых насаждений. Компенсационное озеленееи будет - оно предусмотрено законом. Но как именно будет организовано - пока неясно.

Дорогу по улице Дергачева начнет компания «Стройтраст» Армана Акопяна. Помимо самой дороги подрядчику предстоит сделать контактную троллейбусную сеть и разворотную площадку.

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