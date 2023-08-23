Фонд Полежаева издал новую книгу об истории Тюкалинска в Омской области

Фото Алексея Пантелеева, Омскрегион.

Фонд Леонида Полежаева «Духовное наследие» выпустил новую книгу об истории Тюкалинска на 600 страницах. Это большая исследовательская работа, над которой в качестве автора и составителя трудился известный омский поэт и публицист, секретарь Союза писателей России Юрий Перминов. Леонид Полежаев посетовал, что в истории освоения Сибири еще много белых пятен, и мы знаем о территориях за Уралом гораздо меньше, чем о европейских областях России. Книга об истории Тюкалинска продолжила череду крупных работ — ранее уже вышли книги об Омске, Таре и Исилькуле. Его редактором выступил президент фонда.

- Одна из задач нашего фонда — пробудить интерес к истории родного места, где жили наши предки, многие поколения, создающие города и культурные пространства, — пояснил Леонид Полежаев. — Например, мы нашли в Тюкалинске около сотни фамилий, история которых уходит в начало XIX века. Их созидательный труд вложен в освоение края и фундамент этого города. Это исследование отличается особенной глубиной.

Авторы даже исследовали иностранные архивы, и в архиве Гарвардского университета нашли записки английской путешественницы и волонтерки, которая в конце XIX века останавливалась в Тюкалинске на пути в Якутск, где помогала прокаженным.