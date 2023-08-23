Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 12:16

Фонд Полежаева издал новую книгу об истории Тюкалинска в Омской области

Книга намечатана на 600 страницах ограниченным тиражом, редактором выступил президент фонда
Наталья ВИРКУНЕН
Фото Алексея Пантелеева, Омскрегион.

Фото Алексея Пантелеева, Омскрегион.

Фонд Леонида Полежаева «Духовное наследие» выпустил новую книгу об истории Тюкалинска на 600 страницах. Это большая исследовательская работа, над которой в качестве автора и составителя трудился известный омский поэт и публицист, секретарь Союза писателей России Юрий Перминов. Леонид Полежаев посетовал, что в истории освоения Сибири еще много белых пятен, и мы знаем о территориях за Уралом гораздо меньше, чем о европейских областях России. Книга об истории Тюкалинска продолжила череду крупных работ — ранее уже вышли книги об Омске, Таре и Исилькуле. Его редактором выступил президент фонда.

- Одна из задач нашего фонда — пробудить интерес к истории родного места, где жили наши предки, многие поколения, создающие города и культурные пространства, — пояснил Леонид Полежаев. — Например, мы нашли в Тюкалинске около сотни фамилий, история которых уходит в начало XIX века. Их созидательный труд вложен в освоение края и фундамент этого города. Это исследование отличается особенной глубиной.

Авторы даже исследовали иностранные архивы, и в архиве Гарвардского университета нашли записки английской путешественницы и волонтерки, которая в конце XIX века останавливалась в Тюкалинске на пути в Якутск, где помогала прокаженным.