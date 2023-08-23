В зоне СВО погиб бывший директор Омской картографической фабрики

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22 августа стало известно о гибели в зоне СВО бывшего директора Омской картографической фабрики Дмитрия Логвинова. 43-летний мужчина ушел на фронт добровольцем. Во главе «Омской картографической фабрики» Дмитрий Логвинов находился в период с июля 2020 по май 2021 года. Наряду с этим, он занимал руководящий пост в АО «Научно-исследовательский и производственный центр «Природа» до апреля 2023 года.

- Любовь к родине и офицерская закалка не оставили Дмитрия равнодушным к вызовам сегодняшнего дня. В начале этого года он добровольно принял решение вернуться в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и принять участие в специальной военной операции. Дмитрий воевал за свободу и независимость нашей Родины, пал смертью храбрых на поле боя, проявив отвагу и мужество, - указано в официальном сообщении АО «Роскартография».

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