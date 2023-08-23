Замминистра экологии посоветовал омичам защищаться от запахов закрытыми окнами

Фото: Иван Макеев

Накануне на встрече врио губернатора Омской области Виталия Хоценко с жителями города замминистра экологии и природных ресурсов региона Александр Володев на многочисленные жалобы по запахам посоветовал омичам в безветренные и жаркие ночи плотнее закрывать окна.

– Я вам советую, когда +30 или +40 и нет ветра, когда запах, закрывать окно. Я тоже живу в Советском округе на Малиновского, – цитирует Володева НГС55.

Глава региона, в свою очередь, отметил, что выбросов станет меньше, но свести их на нет не выйдет: Омск - промышленный город.

– У нас не будет здесь Северный Кавказ или Алтай без выбросов. Они все равно будут, потому что промышленность здесь есть исторически, и она тут останется. И это то, чем мы сильны на самом деле, и то, что создает нам рабочие места, – отметил Хоценко.

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