Омский экс-губернатор Полежаев предложил в старой кадетке сделать музей

Фото: omsk-eparhiya.ru.

В аварийном здании омского кадетского корпуса бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев предложил обустроить музей Сибирского казачества.

- Первоначально кадетский корпус имел статус казачьего. Была такая рубрика в «Литературной газете»: «Если бы я был директор». Так вот, если бы я был директором, то сделал бы там музей сибирского казачьего войска, - отметил Полежаев в разговоре с Омск-Информом.

То есть землю в самом центре города, которую екатерибургская компания собиралась использовать в коммерческих целях, на месте исторического здания, которое признали аварийным на бумаге, за которую идет война и борьба уже не первое 10-летие, бывший руководитель отдал бы просто под музей.

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