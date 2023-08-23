Маршрут № 31Н в ближайшее время вернется на центральные улицы Омска

Фото: 2gis.

Маршрут № 31Н может вернуться на центральные улицы Омска. Перевозчики, работающие на маршруте, сообщили департаменту транспорта, что закупят автобусы среднего класса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

— В ближайшее время на маршрут выйдут 8 автобусов среднего класса с планомерным увеличением до 15 единиц. Интервал движения в часы пик составит порядка 12 минут, — сообщил градоначальник.

Примечательно, что при этом схема движения маршрута № 31Н при движении от конечной остановки «Торговый комплекс «Лента» в направлении центра будет изменена. Автобусы теперь будут следовать с улицы Заозерной с правым поворотом на проспект Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира (до остановки «Телецентр») и далее по утвержденной схеме — по улицам Красный Путь, Интернациональная и Гагарина.

Отметим, ранее на центральные улицы вернулся маршрут № 346. Перевозчик, обслуживающий его, закупил автобусы среднего класса, что является основным условием для возвращения в центр.

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