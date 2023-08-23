Волонтеры и активисты отправили очередную партию гумгруза из Омска на Донбасс

Фото: omsk.er.ru

Из Омска на Донбасс отправили очередную партию гуманитарного груза. В сборе гумпомощи приняли участие десятки омских предприятий, правительство Омской области, неравнодушные омичи, волонтеры, а также представители некой политической партии и организации, подведомственной ей.

Что именно получат бойцы и жители подшефного Стаханова, рассказал депутат Законодательного собрания Омской области Павел Коренной.

— Сегодня мы отправили очередной гуманитарный конвой на Донбасс. Это автомобили повышенной проходимости, квадроциклы, прицепы к ним, специализированная техника – все то, о чем просили сами бойцы. Огромный вклад в формирование груза внесла компания «Транснефть». Также отмечу, что важным пунктом народной программы партии является поддержка и развитие новых регионов, потому в преддверии 1 Сентября мы сформировали наборы первоклассников, которые также отправляются в составе груза и впоследствии будут переданы в стахановские школы, — Коренной.

Фото: omsk.er.ru

Кроме того, в состав груза вошли продуктовые наборы, маскировочные сети, малые архитектурные формы, созданные омской мастерской «Папа Карло», а также уникальные прицепы к квадроциклам, разработанные под руководством депутата Законодательного собрания Дмитрия Голованова.

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