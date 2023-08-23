Более 100 сотрудников двух омских компаний не получали зарплату больше 2 месяцев

Фото: Даниил ОПАРИН
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев объявил предостережения руководителям ООО «Завод Батиз» Михаилу Шалагинову и ООО «Строительно-монтажное управление №5» Евгению Федянину. Поводом для этого стала задолженность по заработной плате на двух предприятиях. Своевременно зарплату не выплачивали 114 работниками.
— Поводом два внесения актов прокурорского реагирования послужили неоднократные факты нарушения трудового законодательства в части своевременной выплаты работникам заработной платы, в том числе за период более 2 месяцев, на общую сумму свыше 8,5 млн рублей, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокурор Омской области предупредил руководителей ООО «Завод Батиз» и ООО «Строительно-монтажное управление №5» о недопустимости повторных нарушений трудовых прав граждан и связанным с этим возможным привлечением к ответственности, в том числе и к уголовной.
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