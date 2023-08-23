В Омске благоустроят Аллею Ангелов, появившуюся в 2022 году в Советском парке

В Омске благоустроят Аллею ангелов в Советском парке, созданную в 2022 году. Напомним, в прошлом году в парке более 20 семей высадили здесь 30 саженцев сосны в память о детях, умерших от онкологии.

— Наша цель – не напоминать о горе, причинённом семьям уходом их детей, а напротив, дать им моральную поддержку, продлить существование их ангелов в памяти людей и в шуме растущих деревьев. А также напомнить окружающим о том, что есть дети, которые продолжают неравную борьбу с онкологией. И они тоже нуждаются в поддержке, — пояснила один из инициаторов проекта Галина Кузьминых, чей 16-летний сын умер от онкологии три года назад.

Недавно Галина обратилась в штаб общественной поддержки некой партии за помощью в реализации проекта.

Инициативная группа планируют разработать дизайн-проект Аллеи Ангелов. Так, в районе Аллеи в парке планируют установить памятный знак и систему видеонаблюдения.

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