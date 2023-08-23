В Омской области завершили капремонт участка трассы Называевск-Тюкалинск

Фото: t.me/HocenkoVP

В Омской области раньше срока завершили капитальный ремонт 10-километрового участка автодороги Называевск-Тюкалинск. Работы должны были быть окончены только через полтора месяца. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

— Завершился капитальный ремонт 10 км дороги Называевск-Тюкалинск. За три года участок с 44 по 54 км полностью преобразился: сделали прочное покрытие, нанесли разметку термопластиком, восстановили освещение, — рассказал Хоценко.

На отремонтированном участке были установлены новые дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации. Кроме того, подрядчик также оборудовал две остановки с тротуарами для пешеходов.

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