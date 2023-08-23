В новой школе в Черлаке появились три мурала, созданные омским художником

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

Стены внутри новой школы в Черлаке украсили работами омского художника Эдвина Франка. Муралы появились на внутренних стенах лестничных пролетов в здании. Художник и его супруга Юлия работали над изображениями неделю.

Так, на одной из стен изображён защитник отечества, современный герой нашей страны, на второй — дети, познающие окружающий мир, а третья стена посвящена спортивным победам и достижениям.

Муралы расположены у витражных окон, поэтому так или иначе большую часть времени они будут освещены солнечным светом. Для того чтобы предотвратить их выгорание со временем, были использованы подходящие для краски. Их производитель гарантирует, что в течение десяти лет процент выгорания цветов составит не более 30.

— Сложность была в работе на лесах. Их нельзя было армировать к стене, поэтому первоначальную конструкцию колебало из стороны в сторону. По нашей просьбе дополнительно наварили болты и сделали дополнительные опоры и крепления. Всё получилось. Очень хочется верить, что, глядя на продукт нашей совместной работы, у каждого ребёнка будет цель идти к своей мечте и пожеланиям. Я не конкретно про рисование. Но мне кажется, мой путь — это наглядный пример того, как хобби и, казалось бы легкомысленное увлечение, может стать смыслом и целью жизни, — поделился впечатлениями Эдвин Франк.

Отметим, новая общеобразовательная школа в поселке Черлак готова на 100%. Сейчас подрядчик завершает работы по озеленению прилегающей территории. Уже 1 сентября в школе за парты сядут 250 детей.

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