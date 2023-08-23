Осенние ярмарки сельхозтоваропроизводителей пройдут в Омской области

Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омской области пройдут осенние ярмарки сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Торговля начнется с 1 сентября по пятницам и субботам с 9.00 до 15.00. Закроется сезон 28 октября. До этого момента все работники отрасли сельского хозяйства могут заявиться на участие в ярмарках. Площадки будут открываться по мере поступления заявок.

Площадки для ярмарок расположены по следующим адресам: в Октябрьском округе — ул. 3-я Железнодорожная, д. 11, в Центральном — ул. Завертяева, дом 9/15 и ул. Краснознаменная, дом 2А, в Ленинском — ул. 10-я Чередовая, дом 26 (со стороны ул. Демьяна Бедного), в Советском — ул. Химиков, дом 42 и ул. Волховстроя, д. 88 (со стороны улицы 2-я Дачная), в Кировском — Лесной проезд, дом 11.

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