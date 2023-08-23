На презентацию книги Полежаева пришла замминистр культуры Омской области

Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Замминистр культуры Омской области Светлана Бакулина пришла на презентацию новой книги экс-губерантора региона Леонида Полежаева. Об этом пишет РИА «ОмскИнформ».

Действующая политическая власть ранее обходила стороной политэлиты прошлых годов, но сейчас что-то поменялось. Среди гостей мероприятия были даже чиновники из минкульта.

К слову, Полежаев продолжает серию книг о районных центрах региона. Уже написано о Таре, Исилькуле и Омске. Теперь экс-глава региона решил отдать дань Тюкалинску.

– Я продолжил то, с чего начинал. Углубляясь в историю Тюкалинска, мы нашли около сотни забытых фамилий, которые имели отношение к развитию Тюкалинска. Да и сами их предки об этом не знали. Исследование про Тюкалинск аккумулирует опыт предыдущих изданий. Когда ты готовишь новую книгу, то такое ощущение, что ты с огромным прожектором погружаешься в неизведанные недра, - пояснил Полежаев.

Автор подчеркнул, что Тюкалинск тесно связан с историей России. Для формирования издания пришлось изучать архивы Гарвардского университета. Например, в Тюкалинске жил врач Долгополов, прошедший сибирскую каторгу. Или врач Плотников – прадед поэта Евгения Евтушенко, родственники знаменитого ученого Дмитрия Менделеева.

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