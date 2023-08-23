Новая субсидия для догазификации введена в Омской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омской области Омской области новая субсидия для догазификации. Об этом сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.
- До 100 тысяч рублей на закупку, установку газового оборудования и проведение работ на земельном участке. Этой субсидией из областного бюджета могут воспользоваться шесть льготных категорий: инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны, многодетные семьи и малоимущие граждане, - написал в своем телеграм-канале руководитель.
Отмечается, что получить поддержкуна покупку газового оборудования можно вперед, до проведения основных работ по подключению дома к газу, и только потом предоставить соответствующие документы.
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