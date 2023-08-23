На Зеленом острове омичей поздравили с Днем флага иллюминацией с триколором

Иллюминацией с триколором поздравили с Днем флага омичей в парке на Зеленом острове.
Трехцветная подсветка была включена на колесе обозрения. Как отметили организаторы, в момент поздравления был включен государственный гимн.
- Колесо остановилось, а затем на нем запустили иллюминацию в виде флага России и включили гимн, - сообщили в пресс-службе семейного парка развлечений «Вокруг света».
Напомним, что празднование Дня флага прошло 22 августа. По всей стране прошли тематические мероприятия.
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