На Зеленом острове омичей поздравили с Днем флага иллюминацией с триколором

Иллюминацией с триколором поздравили с Днем флага омичей в парке на Зеленом острове.

Трехцветная подсветка была включена на колесе обозрения. Как отметили организаторы, в момент поздравления был включен государственный гимн.

- Колесо остановилось, а затем на нем запустили иллюминацию в виде флага России и включили гимн, - сообщили в пресс-службе семейного парка развлечений «Вокруг света».

Напомним, что празднование Дня флага прошло 22 августа. По всей стране прошли тематические мероприятия.

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