Обработка от насекомых прошла в парках Омска

Фото: Мария ЛЕНЦ

В парках Омска прошла обработка от насекомых. Об этом 22 августа сообщили в официальной группе «Городские парки» во «ВКонтакте».

- Обработка помогает предотвратить распространение опасных насекомых и защитить наших гостей от возможных укусов и заболеваний, - говорится в сообщении.

Напомним, на минувшей неделе дезакаризацию провели в «Детском ЭкоЦентре».

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