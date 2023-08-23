Обработка от насекомых прошла в парках Омска

Фото: Мария ЛЕНЦ
В парках Омска прошла обработка от насекомых. Об этом 22 августа сообщили в официальной группе «Городские парки» во «ВКонтакте».
- Обработка помогает предотвратить распространение опасных насекомых и защитить наших гостей от возможных укусов и заболеваний, - говорится в сообщении.
Напомним, на минувшей неделе дезакаризацию провели в «Детском ЭкоЦентре».
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru