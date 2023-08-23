Электричка Омск - Москаленки начнет курсировать с 3 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 3 сентября начнет курсировать электричка Омск - Москаленки. Об этом сообщает АО «Омск-Пригород».

Летом поезд не ходил, так как, в основном, пассажирами транспорта являются студенты. В народе его также называют «студенческим».

К слову, расписание электрички не изменилось. Она по-прежнему будет уходить в Омск из Москаленок в 18.47.

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