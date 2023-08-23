Виталий Хоценко встретился с жителями Кировского округа Омска

С жителями Кировского округа Омска встретился врио губернатора Виталий Хоценко. Фотографиями со встречи он делится в телеграм-канле.

- Поговорил с жителями Кировского округа о наболевших вопросах — транспорте, ремонте дорог, а также благоустройстве дворов. Все обращения рассмотрим и вернемся с решениями. Благодарю всех жителей левобережья за открытый разговор, - сообщил глава региона.

По словам Хоценко, жителей волновали интенсивное движение транспорта, ремонт дорог возле школ. Также омичи попросили помочь с выделением участка под футбольное поле, а активисты предложили разобраться с благоустройством парка 300-летия Омска.

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