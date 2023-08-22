«Варяги наступают»: конкурсная комиссия утвердила вице-мэра Омска Дмитрия Махиню кандидатом в мэры Томска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 августа, конкурсная комиссия утвердила трех кандидатов на пост мэра Томска. В их числе оказался и вице-мэр Омска Дмитрий Махиня. Соперниками омского чиновника станут директор МУПа в Асино Александр Вульф и бизнесмен Игорь Ольховский. Об этом сообщает РИА «Томск».

Всего в конкурсную комиссию документы на участие в выборах мэра подали 8 человек. Однако члены комиссии выдвинули на голосование только трех кандидатов. Выбирать мэра будут депутаты городской думы. Выборы должны состояться 5 сентября. Для победы кандидату необходимо набрать не менее 25 голосов. При этом гордума состоит из 37 депутатов. Правда, три парламентария не смогут принять участие в голосовании: двое уехали из России, а еще на одного действуют ограничения, наложенные судом.

— Если кто-то не наберет 25 голосов, то через месяц будет следующий тур. В нем выйдут два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Я искренне надеюсь, что в этом вопросе мы наконец-то поставим точку и у Томска появится градоначальник, — цитирует РИА «Томск» спикера городской думы Чингиса Акатаева.

В конце июля главный претендент на кресло томского градоначальника — вице-мэр Омска, директор департамента имущественных отношений Дмитрий Махиня — встретился с губернатором региона Владимиром Мазуром. Тогда Мазур заявил, что Томску нужен настоящий мэр, то есть без пресловутой приставки «исполняющий обязанности», тот, кто займется решением проблем города в режиме 24/7. По его словам, таким человеком является Махиня. По мнению автора, на этом фоне очевидно, что мэром Томска станет Махиня. Главное не повторить печальную судьбу трех последних градоначальников сибирских Афин.

Напомним, нынешний мэр Омска Сергей Шелест был также избран депутатами городского совета, а не жителями города.

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