Три дома в Омске официально признали объектами культурного наследния

Фото: пресс-служба управление Россрестра России по Омской области.

Управление Росреестра по Омской области внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о трех вновь выявленных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных в Омске. Речь идет о жилых домах конца XIX - начала XX века постройки.

Первые два объекта — дома начала XX века: это «Жилой дом купца С.М. Свёкрова» (ул. Булатова, д. 104) и «Жилой дом А.В. Арефьева» (ул. Гусарова, д. 47). Оба строения находятся в муниципальной собственности. В 2017 году дома были признаны аварийными и должны были быть снесены, но благодаря сведениям, внесенным в ЕГРН на основании приказов министерства культуры Омской области, теперь они находятся под защитой государства.

Фото: пресс-служба управление Россрестра России по Омской области.

Фото: пресс-служба управление Россрестра России по Омской области.

Третье из выявленных недавно строений, обладающих признаками объекта культурного наследия, является «Дом жилой Мины Федорова» постройки конца XIX века. Сведения о нем в ЕГРН были также внесены на основании приказа регионального минкульта.

— Внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия помогает сохранить для будущих поколений памятники нашей истории, архитектуры и культуры, а также в какой-то степени и городского быта. С этого момента в установленных границах строений запрещается строительство объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, — отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

Напомним, ранее стало известно, что лестница в бывшем здании Омского кадетского корпуса не пропала, ее просто разобрали по частям для ремонта других лестниц. Корпус на улице Ленина признан памятником архитектуры.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru