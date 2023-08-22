Виталий Хоценко оценил готовность омских аграриев к уборочной кампании 2023 года

Фото: Виталий ТИМКИВ

Сегодня, 22 августа, врио губернатора Виталий Хоценко провел заседание штаба по организованному проведению уборочных работ в Омской области. На пленарном совещании глава региона отметил, что перед сельскохозяйственной отраслью стоит важная задача —собрать весь выращенный урожай и сохранить его.

Виталий Хоценко оценил готовность сил и средств агропромышленного комплекса к главной сельскохозяйственной кампании года на примере Марьяновского района.

Фото: omskportal.ru

— Уверен, и в этом году вы сделаете все возможное, чтобы собрать традиционные 3 миллиона тонн. К обмолоту зерновых приступили уже 26 районов области. Обмолочено более 170 тысяч гектаров. Это почти 8% уборочной площади. В связи с тем, что в первую очередь убирают наиболее пострадавшие от жары посевы, урожайность пока не высока, но в дальнейшем рассчитываем выйти на уровень не ниже прошлогоднего – 14,6 ц/га. Уверен, передовые хозяйства, которые соблюдают весь комплекс агротехнических мероприятий, обновляют технику, вносят минеральные удобрения и средства защиты растений, как и в прошлом году, получат достойный результат – более 30% с гектара. На сегодня к уборке урожая подготовлено свыше 4 тысяч комбайнов. Это 98% от их общего количества в регионе. При средней нагрузке на комбайн 479 гектара нам потребуется на проведение страды 35 – 40 погожих дней. Главное – до октября завершить уборку зерновых, — отметил Хоценко.

В уборочную кампанию 2023 года сельхозтоваропроизводителям Омской области необходимо убрать 2,963 млн гектаров сельскохозяйственных культур, из них 2,136 млн гектаров — зерновых и зернобобовых. В том числе 1,49 млн гектаров приходится на пшеницу. Ещё 356,1 тыс. гектаров — технические культуры, 23,8 тыс. гектаров — картофель и овощи, 446,5 тыс. гектаров — кормовые культуры.

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