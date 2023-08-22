Прокурор Омской области объявил предостережение министру энергетики и ЖКХ Шнипко

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.

Сегодня, 22 августа, прокурор Омской области Алексей Афанасьев объявил предостережение главе регионального министерства энергетики и ЖХК Владимиру Шнипко о недопустимости нарушений законодательства, регламентирующего вопросы подготовки к предстоящему отопительному периоду и его прохождению.

— Поводом для объявления предостережения послужили многочисленные нарушения, выявленные в прошлом году на объектах теплоснабжения, несвоевременное устранение которых повлекло к неполучению восемью муниципальными образованиями Омской области паспортов готовности к отопительному периоду 2022 – 2023 гг., — сообщили пресс-службе областной прокуратуры.

Алексей Афанасьев отметил, что министру энергетики и ЖКХ необходимо принять исчерпывающие меры, в том числе по координации деятельности органов местного самоуправления, теплоснабжающих предприятий при подготовке к отопительному сезону.

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