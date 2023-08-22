В День российского флага на улицы Омска вышел транспорт, украшенный флажками

Фото: admomsk.ru
В Омске сегодня, 22 августа, на городские маршруты вышли автобусы, трамваи и троллейбусы, украшенные российским триколором. Всего более 140 единиц подвижного состава. Напомним, сегодня отмечается День российского флага.
— Наш флаг — наша гордость, и мы с честью и достоинством демонстрируем его сегодня омичам. От имени работников транспортной отрасли и от себя лично поздравляю всех омичей с Днем Государственного флага России. Желаю всем спокойствия, мира, добра и здоровья, — заявил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Водители и кондукторы отметили, что слышат слова благодарности от омичей. По их словам. горожане позитивно реагируют на появившиеся на транспорте бело-сине-красные флаги.
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