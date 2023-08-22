В омском Амуре на пустыре, появившемся после сноса бараков, построят высотку

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске на месте пустыря в районе улиц 33-й Северной и Красный Пахарь, образовавшегося после сноса аварийных двухэтажек, построят высотный многоквартирный дом. Проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительную оценку.

Напомним, ранее земельный участок площадью 12,4 тыс. кв. м. в ходе торгов на право аренды достался омской компании ООО «Завод строительных конструкций № 1», учредителем которой организация, подконтрольная главе ГК «Стройбетон» Олегу Золотову. Срок действия договора аренды — 8 лет 8 месяц. Примечательно, что застройщик во время торгов предложил сумму вдвое больше начальной цены. А она составляла 20,2 миллиона в год.

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