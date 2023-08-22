«Ливни, гроза и шквалистый ветер»: омичей предупреждают о надвигающейся на регион непогоде

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Завтра, 23 августа, в Омскую область придет непогода. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, местами по территории региона ожидаются дожди разной интенсивности. грозы, а в отдельных районах ночью туманы, днем шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

В связи с непогодой на территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частномсекторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередачи, а также нарушением транспортного движения.

При возникновении ЧС и аварий, вызванных погодными условиями, омичам следует оперативно сообщать о них дежурной смене ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01 (при звонке с мобильного — 101), 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону: 78-78-78.

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