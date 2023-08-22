Семь стел на въезде в Омск приведут в порядок до конца сентября

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске до конца сентября 2023 года обновят семь стел, расположенных на въезде в город. Стелы расположены на въезде в город со стороны Пушкинского, Исилькульского, Тюкалинского, Красноярского, Черлакского, Сыропятского и Русско-Полянского трактов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.

— Компания-подрядчик ООО «Студия интерактивных технологий» приступила к работам: очистке, нанесению специальной антикоррозийной смеси, грунтовке букв и оснований. После предстоит замена баннеров и покраска стел, — написал в своем телеграм-канале градоначальник.

По словам Сергея Шелеста, на отреставрированных конструкциях появится надпись: «Город трудовой доблести».

Напомним, в 2020 год Омск был удостоен звания «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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