В Омске в массовом ДТП на Герцена погиб 34-летний мотоциклист

Фото: УМВД России по Омской области

22 августа около 12:10 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. Авария произошла в районе пересечения улиц Герцена с 1-й Северной.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель мотоцикла «Дукати», совершая обгон, не справился с управлением и влетел в ГАЗель, за рулем которой находился 28-летний водитель. От мощного удара мотоцикл отлетел на встречку, где столкнулся с автомобилями «Лада Ларгус» и «Пежо».

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

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