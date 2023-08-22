В Омске залило кипятком переход возле СибАДИ

Фото: vk.com/inci55
22 августа в социальной сети «ВКонтакте», в паблике «Инцидент Омск», появилась информация о том, что в подземный переход возле СибАДИ хлынул кипяток и затопил его. Судя по фото, уровень воды поднялся достаточно высоко. Под воду чуть не ушла мусорка.
– Подземный переход, остановка «СибАДИ». Почти по колено. Люди переходят дорогу, то есть перебегают в час пик, – сообщает автор поста.
В пресс-центре администрации Омска сообщили, что по предварительной информации переход затопило из-за повреждения на теплосетях «Омск РТС». В настоящее время аварийные бригады ресурсоснабжающей организации и БУ г. Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» воду из перехода откачали.
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