Сергей Шелест рассказал о планах озеленения омских улиц

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Территория омского муниципального питомника увеличится на 1,2 гектара и расширится до 5,7 гектаров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Шелест. В преддверии озеленительной кампании в питомнике провели ревизию саженцев, которые осенью высадят на омских улицах и преобразят городское пространство.

На улицах города в скором времени появятся хвойные и лиственные деревья, а также кустарники, создающие живую изгородь в декоративных целях. Некоторые деревья высадят на улицах, благоустроенных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Озеленить планируют территорию вдоль дублера Лукашевича, на улицах 60 лет Победы, Интернациональной, Перелета, Коммунальной, Мельничной, Кирова, Сейфулина — в сторону поселка Магистральный. Еще часть адресов, где планируется озеленение, согласовываются с ресурсоснабжающими организациями.

– Обязательно приму личное участие в высадке деревьев, и думаю, что многие из вас, дорогие омичи, также присоединятся к процессу озеленения нашего города, – поделился с горожанами мэр Омска Сергей Шелест.

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