Омский «Авангард» представит команду на новый сезон на Соборной площади

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"

27 августа ХК «Авангар» представит состав команды на новый сезон. Торжественная презентация пройдет на Соборной площади.

– Болельщики обратились с просьбой провести на Соборной площади презентацию команды на новый сезон. Конечно же, идем навстречу. 27 августа всех приглашаем на презентацию нашей команды. Болеем за наших. Желаем нашим победы, — сообщил Виталий Хоценко в видеообращении в своем телеграм-канале.

Подробности мероприятия пока не раскрываются.

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