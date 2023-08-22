Омский «Авангард» представит команду на новый сезон на Соборной площади

Фото: пресс-служба ХК "Авангард"
27 августа ХК «Авангар» представит состав команды на новый сезон. Торжественная презентация пройдет на Соборной площади.
– Болельщики обратились с просьбой провести на Соборной площади презентацию команды на новый сезон. Конечно же, идем навстречу. 27 августа всех приглашаем на презентацию нашей команды. Болеем за наших. Желаем нашим победы, — сообщил Виталий Хоценко в видеообращении в своем телеграм-канале.
Подробности мероприятия пока не раскрываются.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru